Kaapverdische Rotterdammers hopen op stunt tegen grootmacht Argentinië

Kaapverdië neemt het in de nacht van vrijdag op zaterdag op tegen wereldkampioen Argentinië in de achtste finale van het WK. De ploeg verraste eerder al vriend en vijand en zorgde na drie gelijke spelen voor feest onder Kaapverdische supporters, vooral in Rotterdam. Zes internationals van Kaapverdië hebben een band met de stad.

Ook voor de kraker tegen Argentinië leven supporters volop mee en wordt het team op verschillende plekken in Rotterdam aangemoedigd.

In de video hierboven vertellen zij waarom zij geloven in een nieuwe stunt tegen de wereldkampioen.