Drie gewonden na botsing tussen motorscooter en fatbike tijdens WK-feest Marokko

Drommen Marokkaanse voetbalfans vierden zaterdagavond feest nadat hun Atlas Leeuwen de Canadese voetbalploeg uitschakelden op het WK. Sommige fans werden iets te enthousiast. Zo ook aan de Slotermeerlaan in Amsterdam, waar een motorscooter in botsing kwam met een fatbike. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden nadat bleek dat hij zonder rijbewijs reed. Bovendien stond het voertuig waarop hij reed als gestolen geregistreerd.

Op de plek van het ongeluk was het erg druk. Auto's, fatbikes, scooters en andere voertuigen krioelden langs elkaar en door de mensenmassa. Lange tijd ging dat goed, maar rond middernacht ging het toch mis. De bestuurder van de motorscooter botste op een fatbike waarop op dat moment twee mensen zaten. Alle drie de betrokkenen raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Overgebracht naar cellencomplex

De bestuurder van de motorscooter is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar een cellencomplex. De toestand van de twee personen op de fatbike is niet bekend. Wel is duidelijk dat zij bij het ongeluk geen levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

In veel andere Nederlandse steden gingen Marokkaanse voetbalfans ook de straat op om de overwinning te vieren, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.