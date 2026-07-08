Sta je laag in je WK-pool? Zo maak je alsnog een inhaalslag

De poulefase en de eerste wedstrijden van de knock-outfase van het WK voetbal zijn al achter de rug. Heb je hoge ogen gegooid in de WK-pool met vrienden of collega's, of bungel je onderaan? Met nog acht wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk.

"Als je kansloos bent op dit moment, is er nog een inhaalslag te maken", zegt Peter Gutker van Voetbalweddenschappen.com tegen Hart van Nederland. Zo'n pool blijft altijd een beetje koffiedik kijken, zegt hij. "Juist als je laag staat, kun je prima wat geks proberen."

Het hangt wel af van het systeem dat je gebruikt, omdat de puntenverdeling per WK-pool verschilt. Vaak geldt dat hoe verder het toernooi vordert, hoe meer punten er te verdienen zijn. Daardoor kun je in de slotfase nog een flinke sprong maken, legt Gutker uit.

Schorsingen en blessures

De eerste tip voor het invullen van de kwartfinales is om goed te kijken welke spelers ontbreken. Dat kan komen door een blessure of een schorsing na een rode kaart.

In het Gelderse Rekken moeten alle uitslagen met de hand worden ingevuld:

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"Als je bijvoorbeeld kijkt naar Marokko, daar is Ismael Saibari uitgevallen in de eerste helft van de vorige wedstrijd tegen Canada. En dat is best wel een speler die voor het Marokkaanse elftal het verschil kan maken", aldus Gutker. De middenvelder greep in de eerste helft naar zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk of hij inzetbaar is voor de kwartfinale.

Gelijkspel

Een tweede tip om hoger in de ranglijst te komen, is vaker een gelijkspel voorspellen. Ondanks de grotere uitslagen van de afgelopen wedstrijden raadt Gutker aan om het bij 0-0 of 1-1 te houden. "Veel ploegen spelen toch ietsjes terughoudender om de krachten te sparen. Ze scoren ook vaak pas later, in de tweede helft."

Bookmakers

Net als aan het begin van het toernooi kan het verstandig zijn om ook naar de bookmakers te kijken. "Die kunnen met name veel zeggen over wie er wint, de scores iets minder."

Volgens Gutker is het bovendien slim om je voorspellingen niet te ver vooruit in te vullen. Vlak voor een wedstrijd kan er nog veel veranderen, bijvoorbeeld door een blessure of een schorsing.