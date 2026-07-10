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ME grijpt in na onrust rond verloren WK-duel Marokko

WK

Vandaag, 06:23

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Na de met 2-0 verloren WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk is de Mobiele Eenheid (ME) in de nacht van donderdag op vrijdag ingezet in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In meerdere steden gingen supporters na afloop de straat op, waar werd getoeterd en vuurwerk werd afgestoken.

In de Haagse Schilderswijk reden auto's en scooters over de Vaillantlaan en verzamelden veel mensen zich op straat. De politie werd daar volgens het ANP bekogeld met glazen flesjes. Ook werd een discriminerende leus gescandeerd. Kort na 01.00 uur waarschuwde de politie dat geweld zou worden gebruikt als de menigte niet zou vertrekken. Daarna trad de ME op. Volgens een ANP-fotograaf zijn meerdere mensen aangehouden.

Politie met eieren bekogeld

In Rotterdam bleven na afloop enkele honderden mensen hangen rond de 1e Middellandstraat, ondanks een oproep van buurtvaders om weg te gaan. Rond 01.30 uur verspreidde de ME de groep. Volgens de politie werden agenten met eieren bekogeld.

In Amsterdam zijn acht mensen aangehouden na ongeregeldheden die ontstonden na de wedstrijd. Volgens de politie werden zij opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, gevaarlijk rijgedrag en het gooien van een baksteen naar agenten. De sfeer was tijdens de wedstrijd volgens de politie "overwegend feestelijk en gemoedelijk", maar na het laatste fluitsignaal sloeg die op sommige plekken om.

In Utrecht en Amersfoort verzamelden supporters zich eveneens op straat, maar daar keerde de rust zonder grote ongeregeldheden terug.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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