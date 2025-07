Opa Wim kijkt hele dag Tour de France voor kleinzoon Thymen: 'Alleen snel naar wc'

Thymen Arensman rijdt een indrukwekkende Tour en Nederland is daarmee weer een wielrenheld rijker. Zijn opa Wim, die hem als kind trainde op een veld naast het huis, volgt vol trots de prestaties van zijn kleinzoon.

Thymen Arensman won al de loodzware 14de etappe en misschien is er een kans op de bolletjestrui als beste klimmer in de Tour de France. Donderdag was de cruciale 18de etappe - de koninginnenrit over drie extreem zware bergen - met maar liefst tachtig bergpunten.

Ster in Nederland

Opa Wim de Jong was zelf ook wielrenner, zijn zoon ook en nu dus zijn kleinzoon. Het is Thymen met de paplepel ingegoten. "Vroeger wilde Thymen nog veldrijder worden, nu is hij dus klassementsrijder geworden met de bergen als specialiteit. Ik heb wel hoop dat hij gaat winnen, maar ik durf dat nog niet met zekerheid te zeggen. Maar het maakt niet uit: hij is toch al een ster in Nederland."

Wim kijkt elke wedstrijd, de hele dag. "Ik loop alleen weg voor een wc-bezoek of om snel wat te eten of drinken te pakken." En dus ook bij de 18de etappe zat Wim weer voor de televisie, vertelt hij in bovenstaande video. Thymen kwam deze keer als 19de over de finishlijn. De Australische O'Connor kwam een dikke 10 seconden daarvoor er al over, waarmee hij de etappezege pakte.