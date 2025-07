Van der Poel wint tweede etappe en verovert gele trui in Tour

Mathieu van der Poel heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer over ruim 208 kilometer, de langste Tourrit van dit jaar. Na een lastige finale sprintte de Nederlander van Alpecin-Deceuninck naar de winst, voor de Sloveen Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard. De ritzege leverde Van der Poel ook de gele trui op. Die nam hij over van zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen.

In de derde etappe krijgen de sprinters mogelijk weer een kans. Tussen Valenciennes en Duinkerke ligt een grotendeels vlak parcours.

Van der Poel won eerder in 2021 een rit in de Tour. Ook toen leverde hem dat de gele trui op, die hij vervolgens zes dagen droeg.

Valpartij in vroege ontsnapping

De eerste aanvaller zondag in de regen was de Kazach Jevgeni Fedorov. De coureur van Astana kreeg de Fransman Bruno Armirail, de Belg Brent Van Moer en de Noor Andreas Leknessund mee. Kort nadat de vier hun regenjacks hadden uitgetrokken, gingen Fedorov en Leknessund in een gladde bocht onderuit. Het tweetal kon weer aansluiten en de kopgroep had na 50 kilometer een marge van een kleine drie minuten. Leknessund pakte het punt voor het bergklassement op het eerste klimmetje.

Na 157 kilometer, kort na de door Fedorov gewonnen tussensprint, was de ontsnapping voorbij. De Italiaan Jonathan Milan passeerde de streep als eerste van het peloton, en pakte 11 punten.

Beslissende momenten op de hellingen

Op de Côte du Haut Pichot, de eerste helling in deze Tour van de derde categorie, voerde de Belg Wout van Aert namens Visma - Lease a Bike het tempo op. Zijn landgenoot Tim Wellens (UAE Team Emirates) kwam als eerste boven van een groep waarin ook Philipsen goed stand hield.

De meeste geloste renners konden weer aansluiten op weg naar de Côte de Saint-Étienne-au-Mont, nog een klim van de derde categorie. Daar kon Philipsen niet meer volgen en was Visma opnieuw goed vertegenwoordigd voorin. Pogacar kwam als eerste boven, voor Vingegaard. Opnieuw was er een breuk in de eerste groep. Met ongeveer twintig renners werd de laatste helling van de vierde categorie opgereden. Philipsen probeerde nog aan te haken, terwijl de Fransman Kévin Vauquelin als eerste boven kwam.

Op het hellende laatste stuk ging Van der Poel zelf de sprint aan, niemand kon hem nog passeren, zelfs niet de beste klimmers van het peloton.

ANP