Tweelingbroer Tim reed al Giro, Mick doet nu mee aan Tour de France

Het schaatsen heeft Ronald en Michel Mulder, de voetballerij Ronald en Frank de Boer en nu heeft ook het wielrennen een beroemde tweeling: Tim en Mick van Dijke (25 jaar). Waar Tim vorig jaar al aan het grote werk mocht ruiken bij zijn debuut in de Giro d'Italia is tweelingbroer Mick deze week geselecteerd voor de grootste wielerkoers van de wereld: de Tour de France.

Zaterdag gaat de ronde der rondes van start in Lille en trotse ouders Monique en Peter uit het piepkleine Zeeuwse dorpje Colijnsplaat zullen er bij zijn. "Het begon allemaal met de dikkebandenrace hier in de buurt", vertelt moeder Monique in bovenstaande video. "Allebei op zo'n fietsje met bandjes van 20 centimeter hoog. En maar fietsen... over het gras, zand en over het asfalt."

De tweelingbroers hebben nooit "voor elkaar onder willen doen", gaat Monique verder. "Dat heeft er altijd ingezeten. Misschien dat ze daarom ook wel allebei nu zo goed zijn. Eerst werden ze helemaal gek van mountainbiken, en op hun 16de verplaatsten ze zich ook naar de weg."

De ouders volgen het tweetal naar elke wedstrijd. "We zijn zo verschrikkelijk trots. Misschien maken wij wel net zo veel kilometers als zij."