NK Tijdrijden kon niet doorgaan, tot Surhuisterveen alle vrijwilligers optrommelde

Het NK tijdrijden gaat dit jaar toch door. Wielerbond KNWU meldt dat Surhuisterveen de organisatie overneemt van Lochem. Deze gemeente had vanwege de NAVO-top in juni in Den Haag geen politieagenten beschikbaar om de wedstrijd te begeleiden. Het Friese Surhuisterveen wist zoveel vrijwilligers op te trommelen dat ze het gebrek aan agenten op konden vangen.

"Doordat er in ons dorp al vaker wielerritten na de Tour de France organiseert, wonen hier veel mensen in de buurt vrijwilliger kunnen zijn bij een wielrenwedstrijd", vertelt Ale Procee, voorzitter van het wielercomité. "We hebben in de omgeving rondgevraagd en zo kwamen we al snel aan het kleine honderdtal vrijwilligers die op de been zijn bij de wedstrijd."

"Surhuisterveen staat bekend om zijn daadkracht en sterke gemeenschapszin. Door de inzet van veel betrokken vrijwilligers en met een zeer ervaren organisatiecomité hebben we in het verleden nauwelijks een beroep op de politie hoeven doen. Mede gezien het individuele karakter van het NK Tijdrijden zijn we er dan ook van overtuigd dat we dit evenement zonder politie-inzet kunnen organiseren", zei Jouke Douwe de Vries, burgemeester van de gemeente Achtkarspelen, waar het Friese dorp Surhuisterveen onderdeel van uitmaakt, eerder al.