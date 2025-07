Arensman wint na solo in loodzware bergrit Tour de France

Thymen Arensman heeft zijn belangrijkste overwinning tot nu toe geboekt. De Nederlandse renner van Ineos Grenadiers won de veertiende etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar skioord Luchon-Superbagnères. Arensman reed meer dan 30 kilometer alleen voorop.

Net over de finish zakte Arensman door zijn benen. "Dit voelt als een droom", vertelde hij eenmaal op adem bij de NOS. "Een etappe in de Tour maakt je carrière misschien, maar vooral de manier waarop ik het deed, daar moet ik nog een nachtje over slapen."

Achter hem sprintte geletruidrager Tadej Pogacar naar de tweede plaats, voor de Deen Jonas Vingegaard. De Nederlander bleef hen uiteindelijk een ruime minuut voor. Door zijn zege klimt hij naar de 16e plek in het algemeen klassement.

Spannend tot het einde

Arensman was ruim 30 kilometer voor de finish alleen vertrokken uit een kopgroep in de beklimming van de Col de Peyresourde, de voorlaatste berg van de loodzware rit. "De achtervolgers zaten drie minuten achter ons. Ze lieten ons niet uitlopen en het ging bij ons ook niet hard genoeg." De Tourdebutant van Ineos Grenadiers ging er alleen vandoor, met extra kracht door Nederlandse fans langs de kant. "Ze gaven me net wat extra, maar pas 200 meter voor de streep geloofde ik dat het binnen was. De laatste 8 kilometer voelde ik langzaam de energie uit mijn lichaam stromen."

De 25-jarige Arensman won drie jaar geleden al een zware bergrit in de Vuelta. Dit jaar zegevierde de uit Beesd afkomstige renner in een rit in de Ronde van de Alpen, eveneens na een lange solo.

Hart van Nederland/ANP