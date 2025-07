Van der Poel herovert gele trui na zenuwslopend secondenspel

Mathieu van der Poel is weer geletruidrager in de Tour de France. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck trok in de zesde etappe ten aanval in een groep van acht renners. Na een lastige finale bereikte hij als achtste de finish met net genoeg voorsprong om de leiding in het klassement weer over te nemen van de Sloveen Tadej Pogacar. Het verschil tussen beiden bedraagt nu 1 seconde.

De ritzege in Vire Normandie was voor Ben Healy. De Ier van EF Education First - EasyPost ontsnapte ruim 40 kilometer voor de finish uit een kopgroep van acht renners waartoe ook Van der Poel behoorde. Op bijna drie minuten sprintte de Amerikaan Quinn Simmons naar de tweede plaats voor de Australiër Michael Storer.

ANP