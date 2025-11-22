Familie Leo Beenhakker dankbaar voor muurschildering in Rotterdam: 'Dit is pa'

In Rotterdam is zaterdag een 10 meter hoge muurschildering van de in april overleden Leo Beenhakker onthuld. De schildering van de in Rotterdam geboren voetbaltrainer is te zien in Beenhakkers oude wijk Carnisse, in het stadsdeel Charlois.

Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, benadrukte in haar toespraak bij de onthulling dat het eerbetoon aan Beenhakker op unanieme steun van de gemeenteraad kon rekenen. "De hele raad, van links tot rechts, verbonden door warme herinneringen aan al het moois dat Leo onze stad bracht. Dat heeft hij maar mooi voor elkaar gekregen."

In april konden supporters Beenhakker de laatste eer te bewijzen. De rouwstoet reed voorafgaand aan de uitvaart langs De Kuip:

1:34 Supporters nemen afscheid van Leo Beenhakker

'Meester in smeden van banden'

Zes maanden na het idee voor een eerbetoon is het er. Volgens Schouten is dat "heel snel" en daarmee een "indicatie van de diepe waardering die Leo oproept bij vele mensen. In deze buurt, bij Feyenoord en de gemeente. In de hele stad."

Dochter Mariska Beenhakker vertelt tegen Hart van Nederland dat het moeilijk is om de juiste blik te vangen met een muurschildering. "Maar dit is gewoon echt pa. Daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor", zegt ze. "Hier liggen ook onze roots. Ik kom er regelmatig langs en dan is zoiets gewoon fijn."

Beenhakker kende volgens de burgemeester als geen ander de waarde van verbinding. "Hij was een meester in het smeden van een band. Wist precies hoe hij van individuele spelers een hecht team kon maken. Een team met een single focus: winnen! Als team, samen. En hij wist hoe je een feestje moest bouwen, op het balkon van het Stadhuis. Ook samen, met Rotterdam."

Verbinden en inspireren

Schouten benadrukt dat Beenhakker ook na zijn dood mensen weet te verbinden en inspireren. "Het toont aan hoe goed hij was in wat hij deed en hoeveel hij voor mensen betekende. Hoeveel hij de stad gegeven heeft. Die wetenschap had vast een glimlach op zijn gezicht getoverd."

De schildering is gemaakt door kunstenaar Ricardo van Zwol en kwam tot stand met steun van honderden fans en supporters, de gemeente Rotterdam en Feyenoord en Sparta.

Beenhakker was onder meer coach van het Nederlands elftal en Feyenoord. Hij werd 82 jaar.