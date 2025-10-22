Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rotterdam vereeuwigt Leo Beenhakker met reusachtige muurschildering

Voetbal

Vandaag, 19:36

Link gekopieerd

De nalatenschap van Don Leo, oftewel Leo Beenhakker, leeft voort in zijn geboortestad Rotterdam. Ter nagedachtenis aan de in april overleden voetbaltrainer wordt in de wijk Carnisse een grote muurschildering aangebracht. Het kunstwerk prijkt op de zijkant van een appartementengebouw, in de buurt waar Leo als jongetje opgroeide.

Don Leo kreeg zijn bijnaam tijdens zijn tijd bij de Spaanse topclub Real Madrid, waar hij furore maakte met drie opeenvolgende landstitels. Daarnaast trainde hij meerdere Nederlandse clubs, waaronder Feyenoord en Ajax, en stond hij aan het roer van diverse nationale elftallen. In 2006 wist hij het piepkleine Trinidad en Tobago naar het WK te loodsen, een prestatie die internationaal de aandacht trok.

Rotterdamse legende vereeuwigd

Kunstenaar Ricardo van Zwoll werkt al dagen aan het kunstwerk van Beenhakker. Het wisselvallige weer gooide af en toe roet in het eten, want verven in de regen is lastig. Toch ligt Ricardo op schema en verwacht hij ergens in de loop van volgende week klaar te zijn met de muurschildering.

Met het realiseren van de muurschildering gaat een langgekoesterde wens van vele Rotterdammers in vervulling: het vereeuwigen van een lokale voetbalheld. Een anonieme Feyenoord-fan nam contact op met platform Clubmeister, dat fanacties zoals donaties en crowdfunding coördineert. Al snel stroomde het geld binnen. Ook de gemeente Rotterdam en voetbalclub Feyenoord droegen financieel bij.

Lees ook

Voetbalicoon Leo Beenhakker (82) overleden
Voetbalicoon Leo Beenhakker (82) overleden
Internationale voetbalwereld eert overlijden Leo Beenhakker: 'Titaan, mentor, legende'
Internationale voetbalwereld eert overlijden Leo Beenhakker: 'Titaan, mentor, legende'
Supporters nemen afscheid van Leo Beenhakker, voetbalicoon laatste keer in De Kuip
Supporters nemen afscheid van Leo Beenhakker, voetbalicoon laatste keer in De Kuip

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.