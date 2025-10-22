Rotterdam vereeuwigt Leo Beenhakker met reusachtige muurschildering

De nalatenschap van Don Leo, oftewel Leo Beenhakker, leeft voort in zijn geboortestad Rotterdam. Ter nagedachtenis aan de in april overleden voetbaltrainer wordt in de wijk Carnisse een grote muurschildering aangebracht. Het kunstwerk prijkt op de zijkant van een appartementengebouw, in de buurt waar Leo als jongetje opgroeide.

Don Leo kreeg zijn bijnaam tijdens zijn tijd bij de Spaanse topclub Real Madrid, waar hij furore maakte met drie opeenvolgende landstitels. Daarnaast trainde hij meerdere Nederlandse clubs, waaronder Feyenoord en Ajax, en stond hij aan het roer van diverse nationale elftallen. In 2006 wist hij het piepkleine Trinidad en Tobago naar het WK te loodsen, een prestatie die internationaal de aandacht trok.

Rotterdamse legende vereeuwigd

Kunstenaar Ricardo van Zwoll werkt al dagen aan het kunstwerk van Beenhakker. Het wisselvallige weer gooide af en toe roet in het eten, want verven in de regen is lastig. Toch ligt Ricardo op schema en verwacht hij ergens in de loop van volgende week klaar te zijn met de muurschildering.

Met het realiseren van de muurschildering gaat een langgekoesterde wens van vele Rotterdammers in vervulling: het vereeuwigen van een lokale voetbalheld. Een anonieme Feyenoord-fan nam contact op met platform Clubmeister, dat fanacties zoals donaties en crowdfunding coördineert. Al snel stroomde het geld binnen. Ook de gemeente Rotterdam en voetbalclub Feyenoord droegen financieel bij.