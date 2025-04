Supporters nemen afscheid van Leo Beenhakker, voetbalicoon laatste keer in De Kuip

Woensdagmiddag hebben supporters de kans gehad om de vorige week overleden Leo Beenhakker de laatste eer te bewijzen. De rouwstoet van de oud-toptrainer reed voorafgaand aan de uitvaart langs De Kuip.

Beenhakker overleed vorige week donderdag op 82-jarige leeftijd. De Rotterdammer werd in 1999 kampioen met Feyenoord. Daarnaast had hij als trainer grote successen met Ajax en Real Madrid. Beenhakker was ook twee periodes bondcoach van het Nederlands elftal.

Beenhakker heeft veel betekend voor de Rotterdammers, vertellen fans in bovenstaande video.