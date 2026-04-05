Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jerdy Schouten mist WK door blessure: 'De klap is groot'

Voetbal

Gisteren, 16:01

Link gekopieerd

Jerdy Schouten (29) heeft in het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen en mist daarom het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De verdediger van PSV moet een operatie ondergaan en zal langere tijd zijn uitgeschakeld. Dat heeft de club uit Eindhoven zondag bekendgemaakt.

Schouten onderging zondag een medisch onderzoek waarbij de ernst van de blessure bleek die hij zaterdag opliep. Komende week wordt het behandelplan duidelijk. "Toen het gebeurde voelde ik eigenlijk al meteen dat het mis was", aldus de captain van PSV. "Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat is helaas niet zo. De klap is groot, maar de knop zal snel omgaan."

Mag de horeca wel of niet openblijven als komende zomer de bal gaat rollen tijdens het WK? Een aantal wedstrijden, ook die van Oranje, spelen zich voor ons laat op de avond of in het holst van de nacht af. Bij sommige gemeentes is dat geen probleem want die zijn flexibel, andere weten nog niet wat het horecabeleid gaat zijn:

Mag horeca wel of niet openblijven tijdens het WK? Gemeenten verdeeld
1:08

Toenemende blessurezorgen

Het uitvallen van Schouten zal een kopzorg zijn voor bondcoach Ronald Koeman. Oranje kampt met een stijgend aantal blessures, waarbij ook kopstukken van het elftal kampen met klachten. Op dit moment zijn onder meer Frenkie Jong, Memphis Depay en Matthijs de Ligt geblesseerd. Al hervat De Jong volgende week de groepstraining bij FC Barcelona. Dit liet trainer Hansi Flick eerder deze week weten. Of hij deze zomer ook fris genoeg is voor Oranje, blijft nog de vraag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Aftrap derby Go Ahead Eagles - PEC Zwolle uitgesteld om gezichtsbedekking
Aftrap derby Go Ahead Eagles - PEC Zwolle uitgesteld om gezichtsbedekking
ME ontruimt uitvak Go Ahead - PEC om verboden gezichtsbedekking
ME ontruimt uitvak Go Ahead - PEC om verboden gezichtsbedekking
Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren in Volendam
Wordt PSV vandaag kampioen? Dit moet er gebeuren in Volendam
Oranje speelt gelijk tegen Ecuador na rood voor Dumfries
Oranje speelt gelijk tegen Ecuador na rood voor Dumfries

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.