Jerdy Schouten mist WK door blessure: 'De klap is groot'

Jerdy Schouten (29) heeft in het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen en mist daarom het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De verdediger van PSV moet een operatie ondergaan en zal langere tijd zijn uitgeschakeld. Dat heeft de club uit Eindhoven zondag bekendgemaakt.

Schouten onderging zondag een medisch onderzoek waarbij de ernst van de blessure bleek die hij zaterdag opliep. Komende week wordt het behandelplan duidelijk. "Toen het gebeurde voelde ik eigenlijk al meteen dat het mis was", aldus de captain van PSV. "Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat is helaas niet zo. De klap is groot, maar de knop zal snel omgaan."

Mag de horeca wel of niet openblijven als komende zomer de bal gaat rollen tijdens het WK? Een aantal wedstrijden, ook die van Oranje, spelen zich voor ons laat op de avond of in het holst van de nacht af. Bij sommige gemeentes is dat geen probleem want die zijn flexibel, andere weten nog niet wat het horecabeleid gaat zijn:

Toenemende blessurezorgen

Het uitvallen van Schouten zal een kopzorg zijn voor bondcoach Ronald Koeman. Oranje kampt met een stijgend aantal blessures, waarbij ook kopstukken van het elftal kampen met klachten. Op dit moment zijn onder meer Frenkie Jong, Memphis Depay en Matthijs de Ligt geblesseerd. Al hervat De Jong volgende week de groepstraining bij FC Barcelona. Dit liet trainer Hansi Flick eerder deze week weten. Of hij deze zomer ook fris genoeg is voor Oranje, blijft nog de vraag.