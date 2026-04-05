Aftrap derby Go Ahead Eagles - PEC Zwolle uitgesteld om gezichtsbedekking

De aftrap van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is zondagmiddag voor onbepaalde tijd uitgesteld. De zogeheten IJsselderby zou om 12.15 uur beginnen in stadion De Adelaarshorst in Deventer.

De reden voor het uitstel ligt bij het uitvak. Supporters van PEC Zwolle staan daar met bedekte gezichten, wat tegen de afspraken is die vooraf tussen de clubs zijn gemaakt.

Clubleiding grijpt in bij uitvak

Door de situatie is besloten om de wedstrijd voorlopig niet te laten beginnen. Hoe lang het uitstel duurt, is nog niet duidelijk.

Algemeen directeur Joost Broerse en technisch directeur Gerry Hamstra zijn naar het uitvak gelopen in de Adelaarshorst van Deventer om de supporters te manen de doeken voor hun gezicht te verwijderen.

Afspraken

Op de website van PEC Zwolle staat dat de club het maximale aantal van vierhonderd supporters heeft mogen meenemen naar Deventer, maar dat er gerichte afspraken zijn gemaakt tussen beide clubs en de lokale autoriteiten. "De wedstrijd is alleen toegankelijk voor supporters die tot de loyaliteitsgroep behoren. Gezichtsbedekkende kleding (waaronder nekwarmers) is niet toegestaan en tevens vindt er een dubbele fouillering plaats (zowel in Zwolle als Deventer)."