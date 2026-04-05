ME ontruimt uitvak Go Ahead - PEC om verboden gezichtsbedekking

De Mobiele Eenheid is zondagmiddag ingezet bij de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Het uitvak met supporters van PEC Zwolle werd ontruimd nadat fans weigerden hun gezichtsbedekking af te doen.

Het duel zou om 12.15 uur beginnen, maar al gauw was duidelijk dat een grote groep fans van PEC met blauwe doeken voor hun gezicht op de tribune stond. Algemeen directeur Joost Broerse en technisch directeur Gerry Hamstra van de Zwolse club probeerden de supporters te manen de doeken voor hun gezicht weg te nemen, maar ze gaven geen gehoor aan de oproep.

De stadionspeaker riep vervolgens de Zwolse fans op het uitvak te verlaten. Dat gebeurde niet. Integendeel, de supporters begonnen met vuurwerk en fakkels te gooien. Na kort beraad tussen beide clubs en de lokale autoriteiten werd besloten de ME in te schakelen om het uitvak te ontruimen.

Supporters terug naar Zwolle

Alle aanwezige PEC-supporters werden in bussen teruggebracht naar Zwolle. Anderhalf uur later dan gepland, is het duel alsnog begonnen.

PEC Zwolle had maximaal vierhonderd supporters meegenomen naar Deventer. Tussen de clubs en lokale autoriteiten waren duidelijke afspraken gemaakt: gezichtsbedekkende kleding, zoals nekwarmers, was niet toegestaan.