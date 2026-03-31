Oranje speelt gelijk tegen Ecuador na rood voor Dumfries

Voetbal

Vandaag, 22:50

Het Nederlands elftal is er in een oefenwedstrijd niet in geslaagd te winnen van Ecuador. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in het Philips Stadion met 1-1 gelijkspelen. Nederland speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder na een rode kaart voor Denzel Dumfries.

Oranje opende al in de derde minuut de score. Na een voorzet vanaf links werkte Willian Pacho in een duel met Donyell Malen de bal in eigen doel: 1-0. Kort daarna verdubbelde Malen de voorsprong bijna, maar keeper Gonzalo Valle was net op tijd terug in zijn strafschopgebied om de bal uit het doel te houden.

Rood voor Dumfries

Dumfries kreeg in de twaalfde minuut rood voor het neerhalen van de doorgebroken Gonzalo Plata. Na een overtreding van doelman Mark Flekken benutte aanvoerder Enner Valencia halverwege de eerste helft een strafschop: 1-1.

Oranje bleef in het vervolg in ondertal overeind. Nederland speelt in voorbereiding op het WK op woensdag 3 juni tegen Algerije in De Kuip de volgende oefenwedstrijd.

Door ANP

