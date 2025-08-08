Vitesse verliest kort geding en raakt profstatus definitief kwijt

Vitesse verdwijnt uit het profvoetbal. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft de eis van de Arnhemse voetbalclub in een kort geding tegen de KNVB om de proflicentie terug te krijgen op vrijdagmiddag afgewezen. Daarmee is de uitwedstrijd tegen Almere City die op zaterdag op het programma stond van de baan. Het is nog onduidelijk of en op welke wijze Vitesse blijft bestaan. De club werd in 1892 opgericht en was daarmee de op één na oudste profclub.

De rechter gaat mee in het besluit van de KNVB om de licentie af te nemen. De beroepscommissie concludeerde dat er sprake is van een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie.

Dat patroon is naar het oordeel van de beroepscommissie structureel, ernstig en hardnekkig gebleken. Ook na het intrekken van de licentie voldeed Vitesse volgens de commissie niet aan de eisen rond het aanleveren van informatie.

Donderdag verzamelden honderden Vitesse-supporters zich bij de rechtbank in Utrecht om hun club nog één keer te steunen. De beelden zie je hieronder:

De KNVB trok de proflicentie van de Arnhemse club op 11 juli, in waarna Vitesse beroep aantekende. Dat ging verloren. Vitesse begon daarna een kort geding voor de rechtbank in Utrecht. Dat vond donderdagmiddag onder grote belangstelling plaats van juristen, bestuurders, oud-spelers en supporters. De selectie werkte vrijdag nog een training van anderhalf uur af.

Vervolgstappen voor club

Vitesse laat in een persbericht weten dat het 'compleet verslagen' is door het besluit van de rechtert. De club gaat het vonnis bestuderen en zich beraden op mogelijke vervolgstappen. "Wat de toekomst voor Vitesse brengt, is op dit moment nog onduidelijk. Ondertussen blijft de leiding in gesprek met stakeholders om het voortbestaan van het voetbal in Arnhem veilig te stellen."

Veel belangstelling voor uitspraak

Vooraf aan de uitspraak lag de website van rechtspraak.nl er tijdelijk uit. Wie de site vrijdagmiddag probeerde te bereiken, kreeg een foutmelding. "The server is busy now. Try again later".

Of de foutmelding van de site te maken had met de belangstelling voor die uitspraak, is niet duidelijk. Een woordvoerster van de rechtbank Midden-Nederland kan niet bevestigen of de site inderdaad overbelast is.

Ook de site van Vitesse had tijdelijke last van de belangstelling. Het laden van artikelen ging ook op die site moeizaam.

