Arnhemse fans strijden voor voorbestaan club: 'Vitesse for life!'

In Arnhem is het geel-zwart wat de klok slaat. Supporters van Vitesse proberen donderdag met vlaggen, spandoeken en een grote actie op de Korenmarkt hun club te redden van de ondergang. De KNVB trok de proflicentie van de club in, maar ze hopen via een beroep alsnog te mogen blijven bestaan. Fans zetten nu alles op alles om te laten zien: deze club mag niet verdwijnen. Het plein staat bomvol.

"De KNVB maakt heel Arnhem kapot!", zegt een boze fan. Met sjaal en shirt, uiteraard in de welbekende kleuren, staat hij midden in de menigte. "Voor alle fans, voor alle liefhebbers mag dit niet." Trots laat hij zijn keepersshirt ziet, om het vervolgens op te lichten om nóg een aangetrokken shirt te laten zien. Weinig subtiel schreeuwt hij: "Vitesse for Life!"

Komt het nog goed?

"Overal in de stad zijn geel-zwarte vlaggen, spandoeken, gebouwen die geel verlicht zijn", zegt een andere fan, die ziet dat heel haar stad opkomt voor de club. Ze wijst naar een paar fans die een soort rookpot afsteken: "Er komt zelfs gele rook aan! Nee, het leeft echt heel erg." Het is wel hoog tijd dat al die andere fans nu ook in actie komen, stelt ze. "Dit voelt als now or never, ik hoop maar op een positieve uitkomst en dat het dan ook gewoon klaar is."

Twee dames die iets verderop staan denken niet dat de club ten onder gaat. "We blijven bestaan, we gaan gewoon door voor onze club. Als echte Arnhemmer sta je achter de club. In slechte tijden, in goede tijden, we weten dat het goedkomt."