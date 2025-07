Slechte start voor Vitesse: club begint het seizoen met 12 punten aftrek

Vitesse begint het nieuwe seizoen in het betaald voetbal met een flinke achterstand. De beroepscommissie van de KNVB heeft namelijk het beroep van de club tegen de eerder opgelegde puntenaftrek van 12 punten afgewezen. Daarmee blijft aftrek van 12 punten staan, zo maakt de voetbalbond woensdag bekend.

En dat is niet het enige waar Vitesse mee zit. De club wacht momenteel ook nog op de definitieve uitspraak van de licentiecommissie over het mogelijk intrekken van de proflicentie. Als dat gebeurt, zou Vitesse zelfs helemaal uit het betaalde voetbal kunnen verdwijnen.

Supporters zien het somber in:

2:24 Voortbestaan Vitesse hangt aan een zijde draadje, fans zien toekomst club somber in

12 punten aftrek

De 12 punten aftrek komt voort uit twee afzonderlijke beslissingen van de licentiecommissie. In april kreeg Vitesse al 3 punten aftrek omdat de club niet voldeed aan de informatieplicht. Enkele weken daarna volgden nog eens 9 punten aftrek, opnieuw voor het niet voldoen aan de informatieplicht. Vitesse ging daartegen in beroep, maar dat is nu ongegrond verklaard.

Vitesse had naar eigen zeggen een overeenkomst van schuldovername tussen de vijf toenmalige aandeelhouders en de Common Group van de eerdere beoogde eigenaar Coley Parry moeten verstrekken. De club deed dat later alsnog, maar dat gebeurde volgens de beroepscommissie te laat.

ANP