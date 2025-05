Supporters RBC Roosendaal leven mee met Vitesse: 'We weten hoe dit voelt'

Er is geen club in Nederland die zo vaak uit de dood leek te zijn opgestaan als Vitesse. Toch is de vraag of het de Arnhemse club ditmaal weer lukt. Het einde van Vitesse als profclub lijkt dichterbij dan ooit. Supporters van amateurclub RBC Roosendaal voelen met hun mee.

De KNVB maakte afgelopen vrijdag bekend dat ze voornemens is de proflicentie van Vitesse in te trekken vanwege het herhaaldelijk niet naleven van de regels. Voor de supporters kwam dit nieuws als een mokerslag.

Vervelende herinneringen

De (zoveelste) crisissituatie roept vervelende herinneringen op bij supporters van amateurclub RBC Roosendaal. Ze gunnen de Vitesse-fans niet wat zij in 2011 mee hebben moeten maken, toen er om financiële redenen een einde kwam aan betaald voetbal in Roosendaal.

Inmiddels kijken ze 14 jaar later weer vaker vooruit dan achteruit, want ze klimmen weer richting de vaderlandse voetbaltop. Hart van Nederland ging bij ze langs.