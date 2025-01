Vitesse officieel gered: vijf nieuwe aandeelhouders nemen club over

Vitesse heeft officieel vijf nieuwe aandeelhouders verwelkomd. Het vijftal heeft per direct de club overgenomen door de schulden van de vorige eigenaar, Common Group, om te zetten in aandelen. Dankzij deze transactie beschikt de Arnhemse club weer over een positief eigen vermogen.

Alle nieuwe aandeelhouders hebben minder dan 25 procent van de aandelen in handen. Hierdoor is volledige goedkeuring van de KNVB-licentiecommissie niet nodig, wat langdurige onzekerheid voorkomt. De KNVB is inmiddels op de hoogte gebracht van de aandelenoverdracht.

Binnenkort voorstellen

De nieuwe eigenaren blijven voorlopig op de achtergrond, maar zullen zich binnenkort persoonlijk voorstellen aan supporters en andere betrokkenen.

Vitesse-fans zaten altijd lang in onzekerheid, maar toch hielden zij altijd hoop, zo is ook te zien in de video bovenaan dit artikel.

De afgelopen periode voerde Vitesse gesprekken met meerdere partijen over de toekomst van de club. In samenwerking met Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem, Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem en Stichting Vitesse Voor Altijd werd unaniem gekozen voor deze overname. Het besluit moet zorgen voor financiële stabiliteit en sportieve groei.

Nieuwe aandeelhouders

De nieuwe aandeelhouders gaan zich richten op het verstevigen van de financiële positie van de club en het verbeteren van de sportieve prestaties. Daarbij zullen ook gesprekken plaatsvinden met belangrijke stakeholders om de regionale betrokkenheid te versterken. De rol van Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem wordt in deze plannen nader besproken.

Zodra er meer details bekend zijn, zal Vitesse een uitgebreide presentatie organiseren. Bij deze presentatie zal ook algemeen directeur Edwin Reijntjes aanwezig zijn.