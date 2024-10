Opnieuw slecht nieuws voor Vitesse: puntenaftrek dreigt na afketsen overname

Vitesse gaat opnieuw uitstel bij de KNVB vragen voor het indienen van de jaarrekeningen. De kans is groot dat de Arnhemse club daardoor een boete of weer punten in mindering krijgt, zei Vitesse-directeur Edwin Reijntjes donderdag op een persconferentie.

Volgens Reijntjes zou Vitesse uiterlijk 1 november de stukken moeten aanleveren, maar dat gaat niet lukken nu Guus Franke sinds woensdag officieel is afgehaakt in het overnameproces van de club. Franke besloot af te zien van de overname omdat de Amerikaan Coley Parry, de grootste schuldeiser van de Arnhemse voetbalclub, de miljoenenovereenkomst met hem heeft opgezegd.

Door het afketsen van de overname kan accountantsbureau BDO niet instaan voor de zogeheten continuïteitsparagraaf, zei Reijntjes, waarin onderschreven wordt dat Vitesse de komende twaalf maanden financieel vol kan maken. "Nu is daar een kink in de kabel in gekomen", aldus Reijntjes, die toevoegde donderdag nog uitstel te gaan vragen aan de licentiecommissie van de KNVB.

Strafvermindering

De club uit Arnhem kreeg vorige maand nog een straf van 12 punten aftrek opgelegd voor het te laat verstrekken van financiële rapportages, waarvan 6 punten voorwaardelijk. Vitesse staat negentiende in de Keuken Kampioen Divisie en verloor woensdagavond met 3-1 van RKC Waalwijk in de KNVB-beker.

Reijntjes gaf aan dat hij nog geen contact heeft gehad met Franke. Volgens de directeur had de club in een vroeg stadium aangegeven rond deze tijd duidelijkheid te willen over de overname, maar kwam het nieuws alsnog onverwacht. "We hebben gezien dat het proces lang duurde, misschien wel te lang", zei Reijntjes. "We wilden heel graag dat Guus onze aandeelhouder werd. En wij waren er ook van overtuigd dat hij dat wilde. De intentie was prima, ik vind het oprecht vervelend dat hij het niet geworden is."

Andere potentiële partners

Volgens Reijntjes lopen er gesprekken met andere "potentiële partijen", maar moeten die er bij serieuze interesse ook met schuldeiser Parry zien uit te komen. Vitesse zegt het komende seizoen sowieso uit te kunnen spelen. "Dit jaar is afgedekt, maar we hebben wel met stakeholders te maken die hier heel zenuwachtig van worden, omdat dit niet de eerste keer is", zei Reijntjes, verwijzend naar een eerdere mislukte overnamepoging van Parry.

ANP