Nieuwe problemen voor Vitesse: overname Arnhemse club van de baan

Vitesse wordt toch niet overgenomen door Guus Franke. De overname is van de baan omdat de Amerikaan Coley Parry, de grootste schuldeiser van de Arnhemse voetbalclub, de miljoenenovereenkomst met de beoogde overnamekandidaat Franke eenzijdig heeft opgezegd.

De overeenkomst tussen Parry en Franke was een randvoorwaarde van de KNVB om de Arnhemse club te kunnen redden. Franke heeft Vitesse daarom woensdagochtend geïnformeerd dat "de overname hierdoor helaas van de baan is".

"Wij hebben kosten noch moeite gespaard om Vitesse te redden, aan alle voorwaarden van de KNVB voldaan, en het geld voor de overname stond al klaar", aldus Franke in een verklaring. "Maar onze deal om de miljoenenschuld van de Amerikaanse schuldeisers over te nemen was een randvoorwaarde van de KNVB, dat wist iedereen, dus het kan niemand verbazen dat ik op deze manier de club niet langer kan overnemen."

Miljoenenschuld

Op 1 juli sloten Franke en Parry vlak voor het verstrijken van de deadline een overeenkomst dat Franke de miljoenenschuld van Vitesse aan Parry zou overnemen zodra de licentiecommissie van de KNVB de overname van Vitesse door Franke had goedgekeurd. Er moest alleen nog worden gewacht op de formele afronding van het vervolgonderzoek, in opdracht van de licentiecommissie, naar de herkomst van het geld dat Franke in de eerstedivisionist wilde investeren. Daarna zou de licentiecommissie naar verwachting nog één tot twee maanden extra tijd nodig hebben gehad om definitief akkoord te geven voor de overname.

Volgens de woordvoerder van Franke duurde het proces te lang voor Parry, waarna hij in een brief de overeenkomst heeft opgezegd.

"Gezien het verleden begrijp ik dat de KNVB alles en iedereen drie keer onder een vergrootglas wilde leggen", zei Franke. "Dat laat onverlet dat als iedereen er half zo hard aan had getrokken als wij, de overname een feit was geweest en Vitesse gered."

Toekomst van club nu onzeker

Vitesse is de nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie. Hoe de toekomst van de club eruitziet is niet bekend. De club laat weten pas later inhoudelijk te kunnen reageren.