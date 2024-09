Vitesse-supporters massaal onwel in bussen, veel hulpdiensten uitgerukt

Meerdere voetbalsupporters van Vitesse zijn zondagavond na de wedstrijd tegen De Graafschap in Doetinchem onwel geworden toen zij in bussen terugreden naar het GelreDome in Arnhem. Mogelijk kwam dit doordat zij rook hadden ingeademd van rookbommen die rond de wedstrijd werden afgestoken.

In het stadion werden al enkele supporters onwel. Op de terugweg in de bus werden nog eens dertig tot vijftig Vitesse-supporters ziek met onder meer braakneigingen, aldus de woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden tegen Hart van Nederland. Er zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Veel hulpdiensten werd ingeschakeld en ook werd een GRIP1-situatie afgekondigd om de verschillende diensten beter te controleren. Voor het GelreDome zijn veel ambulances aanwezig om hulp te verlenen.

Hart van Nederland/ANP