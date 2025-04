Opnieuw puntenaftrek voor Vitesse, club overweegt beroep

Vitesse heeft opnieuw een zware tik gekregen van de KNVB. De licentiecommissie heeft besloten de club uit Arnhem opnieuw 3 punten in mindering te brengen. Reden is dat Vitesse, ondanks herhaalde verzoeken, belangrijke informatie over de overname van de club niet heeft aangeleverd.

Het is de derde keer dit seizoen dat Vitesse punten kwijtraakt. Eerder werd de club al bestraft met eerst 6 en daarna 21 punten aftrek. In totaal heeft Vitesse nu 30 punten moeten inleveren.

Door de opeenstapeling van straffen staat Vitesse onderaan in de Keuken Kampioen Divisie, met slechts 6 punten op de ranglijst. De club laat weten een beroep te overwegen tegen de nieuwste sanctie.

Hart van Nederland/ANP