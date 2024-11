Recordaantal gebiedsverboden opgelegd na geweld bij Vitesse - Ajax in Arnhem

Zeven Ajax-supporters en achttien Vitesse-supporters krijgen een gebiedsverbod en een last onder dwangsom opgelegd voor betrokkenheid bij vechtpartijen tussen de twee groepen in mei van dit jaar. Dat laat de burgemeester zaterdag weten in een brief aan alle vijfentwintig geweldplegers. Volgens de gemeente is het niet eerder voorgekomen dat zoveel personen tegelijk zijn bestraft voor openbare-ordeverstoringen.

Met de straffen wil de gemeente herhaling van deze rellen voorkomen. Burgemeester Ahmed Marcouch stelt dat de geweldplegers het voetbal ondermijnen. In de brief richt hij zich persoonlijk tot de daders: "U bent niet weggelopen van escalatie, u hebt er juist aan bijgedragen door geweld te gebruiken", aldus Marcouch.

Na de voetbalwedstrijd op zondag 19 mei 2024 tussen Vitesse en Ajax in het GelreDome ontstonden op meerdere plaatsen in de binnenstad van Arnhem vechtpartijen tussen supporters, waarbij het geweld zich ook tegen de politie keerde. Meerdere personen raakten gewond, waaronder enkelen ernstig.

'Positieve en veilige voetbalbeleving geschaad'

Volgens burgemeester Marcouch heeft het gedrag van de daders "niet alleen de sport, maar ook de gemeenschap en alle betrokkenen die streven naar een positieve en veilige voetbalbeleving geschaad." Hij vervolgt: "Dit soort gedrag ondermijnt ons gezamenlijke streven naar een gastvrij en toegankelijk voetbal, waar iedereen in een sfeervolle en veilige omgeving moet kunnen genieten van een voetbalwedstrijd in een stadion, de binnenstad of elders."

De gebiedsverboden gelden de komende twee jaar op alle uit- en thuiswedstrijddagen van Vitesse, wat de burgemeester betreft. Dit betreft zowel horecagebied De Korenmarkt als winkelcentrum De Drieslag, regelmatig een opkomstlocatie en uitvalsbasis van Vitesse-supporters. Voordat de maatregelen definitief worden opgelegd, krijgen de geweldplegers tot en met 28 november de tijd om te reageren op het besluit.