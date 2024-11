Jongen (16) aangehouden voor explosies bij tram en school in Amsterdam

De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden in verband met de ongeregeldheden op maandagavond 11 november. De jongen wordt verdacht van het gooien van een explosief naar een tram bij Plein '40-'45, waardoor brand ontstond. De minderjarige wordt ook in verband gebracht met een explosie bij een school op dezelfde avond. De verdachte zit vast en wordt verhoord, meldt de politie vrijdag.

De bovenstaande beelden van de brandende tram en andere ongeregeldheden in Amsterdam-West zijn veelvuldig getoond in de media.

Maandagavond gooide een grote groep vuurwerk op Plein '40-'45 in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Hierdoor vloog een tram in brand. Ook werden er stenen naar agenten in een bus gegooid. Drie personen zijn al eerder aangehouden. Door het afsteken van vuurwerk raakte een persoon gewond.

Donderdag en vrijdag hebben zich twee verdachten gemeld van betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv op 6 november. Hun foto's werden eerder geblurd getoond op politie.nl en in het programma Opsporing Verzocht. Van drie nog niet aangehouden verdachten zullen vrijdagavond vanaf 20.30 uur herkenbare beelden worden getoond op de site van de politie.

Onrust in Amsterdam

De onrust begon na de rellen in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 november, toen Ajax tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv speelde. Fans van de Israëlische club zouden zich provocerend hebben gedragen in de hoofdstad, waarop meerdere supporters zijn belaagd door pro-Palestijnse groepen. De politie moest tussen beide groepen komen om erger te voorkomen.

Naar aanleiding van de incidenten kondigde de burgemeester een noodverordening af, waardoor in Amsterdam tijdelijk preventief gefouilleerd mocht worden en demonstraties enkele dagen verboden waren. Inmiddels mag er weer gedemonstreerd worden, wel is er nog een veiligheidsrisicogebied van kracht voor het centrum van de hoofdstad.

Hart van Nederland / ANP