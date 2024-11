Demonstraties in Amsterdam weer toegestaan, stad blijft wel veiligheidsrisicogebied

Na bijna een week waarin demonstreren in het centrum van Amsterdam verboden was, wordt de beslissing donderdagmiddag teruggedraaid. Wel blijft de stad voorlopig aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie in deze periode door mag gaan met preventief fouilleren. Dit besluit is genomen door de Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie.

Woensdagavond stonden opnieuw honderden pro-Palestijnse demonstranten op de Dam, ondanks het demonstratieverbod dat op dat moment nog voor die locatie gold. In de bovenstaande video vertellen zij waarom ze daar ondanks het verbod toch weer staan.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de noodverordening, inclusief het algehele demonstratieverbod, "niet langer aanvaardbaar of juridisch houdbaar" is. Het besluit om demonstraties tijdelijk te verbieden, vroeg bovendien om veel politiecapaciteit, aldus de burgemeester.

Vrees voor wanorde blijft

Vanaf donderdagmiddag 12.00 uur kunnen demonstraties zonder speciale ontheffing weer plaatsvinden, hoewel de driehoek aangeeft dat de "vrees voor wanordelijkheden actueel" blijft. Dit kan ertoe leiden dat de gemeente voorwaarden stelt aan demonstraties of ze in extreme gevallen zelfs verbiedt.

Maandagochtend komt de driehoek bijeen om te beslissen of de maatregelen rond het veiligheidsrisicogebied en het preventieve fouilleren verlengd moeten worden.

Rellen, ongeregeldheden en illegale demonstraties

Het demonstratieverbod werd afgelopen vrijdagavond ingesteld nadat het goed uit de hand liep rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De situatie escaleerde, waarna de driehoek besloot tot een noodverordening en een algemeen demonstratieverbod. Aanvankelijk zou dit tot maandagochtend gelden, maar de verordening werd later met drie dagen verlengd.

Ondanks het verbod kwamen woensdagavond enkele honderden pro-Palestijnse activisten bijeen op de Dam. De politie greep in en arresteerde in totaal 281 mensen.