Vitesse buitenspel gezet: 'club verliest proflicentie'

Slecht nieuws voor Vitessesupporters. De Arnhemse voetbalclub verliest de proflicentie, omdat die niet voldoet aan de regels van de KNVB. Dit meldt de Gelderlander. Op de website laat Vitesse vrijdagochtend weten dat ze via een artikel van de regionale krant moesten vernemen van dit nieuws.

"Voordat de officiële brief via de KNVB door ons was ontvangen, werden wij onaangenaam verrast door het artikel uit De Gelderlander dat reeds dezelfde strekking had", meldt Vitesse. "Het voorgenomen besluit telt bijna 40 pagina’s. Vanzelfsprekend is intensieve bestudering en kritische reflectie noodzakelijk voordat de club inhoudelijk kan reageren."

Voor nu willen ze alleen benadrukken dat het gaat om een voorgenomen besluit: "De club is door de Licentiecommissie uitgenodigd om haar zienswijze te geven in een hoorzitting. Vanzelfsprekend zullen wij van die gelegenheid gebruik maken."

Later meer.