Vitesse verliest proflicentie, club beraadt zich op vervolgstappen

De KNVB trekt per vrijdag 11 juli 2025 de proflicentie van Vitesse in. Dat meldt de Arnhemse club in een persbericht. De voetbalclub beraadt zich op vervolgstappen. "Het ligt in de lijn der verwachting dat Vitesse beroep zal aantekenen tegen het besluit", meldt de voetbalclub uit de eerste divisie.

Vorig jaar gebeurde hetzelfde, toen Vitesse met succes in beroep ging bij de beroepscommissie licentiezaken, die het besluit toen vernietigde. Volgens de licentiecommissie "omzeilt en ondermijnt Vitesse structureel en over een langere periode het licentiesysteem en blijft het dat doen". Ook zou de club de "laatste kans" van het voorjaar 2024, toen de licentie ook dreigde te worden ingetrokken, niet hebben benut.

In het persbericht laat Vitesse weten dat de club zich niet kan vinden in het besluit: "De licentiecommissie gaat voorbij aan de negatieve adviezen van zowel de centrale spelersraad als de centrale trainersraad. Die hebben allebei hun vertrouwen uitgesproken in het toekomstperspectief van Vitesse sinds de beoogde overname door de Sterkhouders."

"De club zal het besluit intensief gaan bestuderen en zich daarop beraden, waarbij zij tevens zal overgaan tot kritische reflectie", aldus de club.