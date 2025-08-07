Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vele honderden Vitessefans bij kort geding, niet iedereen past in rechtbank

Voetbal

Vandaag, 13:47

Link gekopieerd

Er zijn zo veel supporters van Vitesse op komen dagen bij de rechtbank dat het niet gaat passen. Honderden supporters moeten het kort geding van hun club in Utrecht buiten volgen. Al rond 12.45 uur, drie kwartier voor de start van de zitting, was de zaal in de rechtbank vol. Op het plein voor het gerechtsgebouw staat een grote groep fans die niet meer naar binnen kan, ziet een verslaggever van het ANP.

In de rechtbank zijn drie zalen waar in totaal tweehonderd mensen de zitting kunnen volgen op een videoscherm. Daar zitten ook de nodige prominenten bij, onder wie clubiconen als John van den Brom, Edward Sturing, Theo Janssen en Nicky Hofs. De overige supporters kunnen de zitting wel bijvoorbeeld op hun telefoon bekijken, want de rechtbank heeft een livestream opgezet.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Kort voor het begin van de zitting meldden ook heel wat selectiespelers van Vitesse zich op het plein bij de rechtbank. De voetballers werden toegejuicht en toegezongen door de supporters. "Forza Vites", schalde over het plein.

Wanneer doet rechter uitspraak?

Een deel van de Vitesse-aanhang is met bussen vanuit Arnhem naar Utrecht gekomen. Ze hebben vlaggen bij zich, waarop onder meer staat 'Arnhem till I die'. De KNVB heeft de proflicentie van Vitesse ingetrokken. De voetbalclub vecht in een kort geding de gevolgde procedure aan. De voorzieningenrechter toetst onder meer of de reglementen van de voetbalbond goed zijn toegepast bij het intrekken van de licentie. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet. Vitesse hoopt zaterdag de competitie te kunnen beginnen tegen Almere City FC. De rechter moet dan reden zien om de besluiten van de licentie- en beroepscommissie van de KNVB te schorsen.

Op het plein lopen veel politieagenten rond. Ook staan ME-bussen in de omliggende straten.

ANP

Lees ook

Vitesse gaat donderdag voor allerlaatste kans op behouden van proflicentie
Vitesse gaat donderdag voor allerlaatste kans op behouden van proflicentie
Vitesse raakt proflicentie kwijt: toekomst club onzeker
Vitesse raakt proflicentie kwijt: toekomst club onzeker
Arnhemse fans strijden voor voorbestaan club: 'Vitesse for life!'
Arnhemse fans strijden voor voorbestaan club: 'Vitesse for life!'
Vitesse verliest proflicentie, club beraadt zich op vervolgstappen
Vitesse verliest proflicentie, club beraadt zich op vervolgstappen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.