Vele honderden Vitessefans bij kort geding, niet iedereen past in rechtbank

Er zijn zo veel supporters van Vitesse op komen dagen bij de rechtbank dat het niet gaat passen. Honderden supporters moeten het kort geding van hun club in Utrecht buiten volgen. Al rond 12.45 uur, drie kwartier voor de start van de zitting, was de zaal in de rechtbank vol. Op het plein voor het gerechtsgebouw staat een grote groep fans die niet meer naar binnen kan, ziet een verslaggever van het ANP.

In de rechtbank zijn drie zalen waar in totaal tweehonderd mensen de zitting kunnen volgen op een videoscherm. Daar zitten ook de nodige prominenten bij, onder wie clubiconen als John van den Brom, Edward Sturing, Theo Janssen en Nicky Hofs. De overige supporters kunnen de zitting wel bijvoorbeeld op hun telefoon bekijken, want de rechtbank heeft een livestream opgezet.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Kort voor het begin van de zitting meldden ook heel wat selectiespelers van Vitesse zich op het plein bij de rechtbank. De voetballers werden toegejuicht en toegezongen door de supporters. "Forza Vites", schalde over het plein.

Wanneer doet rechter uitspraak?

Een deel van de Vitesse-aanhang is met bussen vanuit Arnhem naar Utrecht gekomen. Ze hebben vlaggen bij zich, waarop onder meer staat 'Arnhem till I die'. De KNVB heeft de proflicentie van Vitesse ingetrokken. De voetbalclub vecht in een kort geding de gevolgde procedure aan. De voorzieningenrechter toetst onder meer of de reglementen van de voetbalbond goed zijn toegepast bij het intrekken van de licentie. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet. Vitesse hoopt zaterdag de competitie te kunnen beginnen tegen Almere City FC. De rechter moet dan reden zien om de besluiten van de licentie- en beroepscommissie van de KNVB te schorsen.

Op het plein lopen veel politieagenten rond. Ook staan ME-bussen in de omliggende straten.

ANP