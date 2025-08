Vitesse raakt proflicentie kwijt: toekomst club onzeker

Vitesse mag ook van de beroepscommissie van de KNVB komend seizoen niet uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. De vorig jaar uit de Eredivisie gedegradeerde club was in beroep gegaan tegen het besluit van de onafhankelijke licentiecommissie van de voetbalbond om de proflicentie af te nemen, maar heeft daarin geen gelijk gekregen. Dat maakte de beroepscommissie licentiezaken bekend.

Vitesse kan nog wel bij de rechter proberen de licentie terug te krijgen. De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen zou zijn op 9 augustus bij Almere City FC.

Arnhemse fans streden deze maand nog voor het voortbestaan van de club:

3:56 Supporters Vitesse proberen club te redden van de ondergang

"De beroepscommissie concludeert dat er sprake is van een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie. Dit patroon is naar het oordeel van de beroepscommissie structureel, ernstig en hardnekkig gebleken. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat intrekking van de licentie terecht is", staat in een persbericht.

Ook na het intrekken van de licentie voldeed Vitesse volgens de commissie niet aan de eisen rond het aanleveren van informatie.

ANP