Vitesse gaat donderdag voor allerlaatste kans op behouden van proflicentie

Vitesse heeft een kort geding tegen de KNVB aangespannen. Op 11 juli werd de proflicentie van de Arnhemse club officieel ingetrokken door de bond, nadat in mei werd aangekondigd dat deze niet aan de regels voldeed. Dat besluit gaat de club nu in een laatste poging aanvechten.

Het kort geding is donderdag om 13.30 uur in Utrecht. Vitesse zou twee dagen later de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Almere City FC moeten spelen. De KNVB heeft dat duel na het kwijtraken van de licentie uit het schema gehaald. "Het ligt in de lijn der verwachting dat de rechter voor de wedstrijd uitspraak doet", zegt een woordvoerder van de rechtbank Utrecht.

Vitesse dreigde in het voorjaar van 2024 ook al haar licentie te verliezen. De club is daarop met succes in beroep gegaan bij de beroepscommissie licentiezaken, die het besluit destijds vernietigde. Volgens de licentiecommissie "omzeilt en ondermijnt Vitesse structureel en over een langere periode het licentiesysteem en blijft het dat doen". Ook zou de club de "laatste kans" die ze vorig voorjaar kregen niet hebben benut.

Onder Vitesse-supporters is de verslagenheid nog altijd groot. Ze vertelden bij Hart van Nederland hoe het nieuws binnenkwam:

3:20 Vitesse mag geen profvoetbal meer spelen, verslagenheid enorm

Hart van Nederland/ANP