AZ-spits Meerdink debuteert in selectie Nederlands elftal

Mexx Meerdink maakt voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft de 22-jarige aanvaller van AZ geselecteerd voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland. Dat meldt de KNVB op haar website.

Meerdink treedt met zijn uitverkiezing in de voetsporen van zijn vader Martijn, die in maart 2006 tegen Ecuador zijn enige interland speelde. Marco van Basten was toen de bondscoach. Mexx Meerdink concurreert dit seizoen met de Ier Troy Parrott voor de spitspositie van AZ. In de eerste zeven speelronden in de Eredivisie scoorde hij twee keer.

Afvallers

Memphis Depay, topscorer aller tijden, en Wout Weghorst zijn de andere twee spitsen in de selectie van 24 man. Buitenspeler Donyell Malen zou ook op die positie kunnen spelen.

In vergelijking met de vorige interlandperiode heeft Koeman Sem Steijn (Feyenoord), Noa Lang (Napoli), Teun Koopmeiners (Juventus) en Matthijs de Ligt (Manchester United) niet geselecteerd. Terug in de groep zijn Jeremie Frimpong (Liverpool) en Quilindschy Hartman (Burnley).

Route naar het WK

Oranje speelt komende donderdag tegen Malta. De aftrap in het Ta' Qali National Stadium is om 20.45 uur. Volgende week zondag volgt om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA de ontmoeting met Finland. Het Nederlands elftal is met 10 punten uit vier duels koploper in groep G. Het WK is volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

