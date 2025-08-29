Sem Steijn en Robin Roefs debuteren in Oranje

Doelman Robin Roefs van Sunderland en middenvelder Sem Steijn van Feyenoord zijn voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Beide spelers maken deel uit van de groep van 25 spelers voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden, meldt de KNVB.

Nederland ontvangt Polen donderdag 4 september in De Kuip in Rotterdam. Het uitduel met Litouwen is drie dagen later in Kaunas. Oranje is na twee kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. Het WK is volgend jaar in de VS, Canada en Mexico.

ANP