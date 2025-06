Fans zwaaien spelersbus Telstar uit voor promotiewedstrijd tegen Willem II

Het voetbalteam van Telstar is zondagmiddag door fans met vuurwerk en fakkels uitgezwaaid in Velsen-Zuid. De club uit Noord-Holland speelt zondagavond in Tilburg tegen Willem II voor een plek in de Eredivisie.

De winnaar van het tweeluik mag komend jaar uitkomen in de Eredivisie. Voor Willem II is dat niet nieuw, maar voor de kleinste profclub van het land zou het voor het eerst sinds 1978 zijn.

Bij Telstar heerst spanning en trots nu de club nog maar één wedstrijd verwijderd is van promotie naar de Eredivisie. Spelers, fans en de coach houden het hoofd koel, maar de droom leeft. Hoe zij naar de wedstrijd toeleven, zie je in de video hieronder:

2:06 Telstar droomt van Eredivisie: 'Als het gebeurt, wordt het gekkenhuis'

Gelijkspel in Velsen

Afgelopen donderdag werd het in Velsen-Zuid 2-2. Trainer Anthony Correia van Telstar vertelde vlak na de wedstrijd best tevreden te zijn: "Of er meer in had gezeten? Ja, 100 procent. Tevreden over het spel en de ontwikkeling van de goals ben ik niet", zei hij toen bij ESPN.

Willem II-trainer Kristof Aelbrecht liet toen weten zijn ploeg voor te bereiden op een lastige wedstrijd. "We hebben het thuisvoordeel, maar hebben die wedstrijd nog niet gewonnen. Ik denk dat we een moeilijke wedstrijd tegemoet gaan, waarin we weer met agressie en 100 procent inzet erin moeten gaan."