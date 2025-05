Geen winnaar in eerste duel Telstar - Willem II vanwege gelijkspel

De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie en degradatie tussen Telstar en Willem II is geëindigd in een 2-2 gelijkspel.

Donderdag in Velsen-Zuid scoorde Ringo Meerveld voor Willem II, waarna Runar Sigurgeirsson een eigen doelpunt maakte. Youssef El Kachati bracht Telstar weer op gelijke hoogte, maar Emilio Kehrer maakte later de 2-2 voor Willem II.

De return is zondag om 18.00 uur in Tilburg.

ANP