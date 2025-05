Wedstrijd tussen NEC en Willem II tijdelijk gestaakt door heftige botsing Proper

Het was zaterdagmiddag even schrikken tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen NEC en Willem II. NEC-spelers Koki Ogawa en Dirk Proper botsten tegen elkaar aan, vooral de laatste leek zwaar aangeslagen. Hierdoor werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. De stand was op dat moment 1-0 voor de bezoekers, na een vroeg eigen doelpunt van Calvin Verdonk.

Er gebeuren wel vaker incidenten tijdens een voetbalwedstrijd. Zo werd doelman Etienne Vaessen van RKC Waalwijk vorig jaar tijdens een wedstrijd tegen Ajax gereanimeerd op het veld nadat hij zwaar letsel had opgelopen, zo is te zien in de bovenstaande video.

Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd tussen NEC tegen Willem II. In de eerste helft knalden Ogawa en Proper met hun hoofden keihard tegen elkaar op. Proper werd vervolgens door middel van een brancard van het veld gehaald. Bij meerdere spelers stonden de tranen in de ogen.

De aanvoerder van de Nijmegenaren is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Volgens ploeggenoot Calvin Verdonk gaat het weer redelijk goed met Proper. "Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek en we zullen moeten afwachten wat daar uitkomt", zei trainer Rogier Meijer via de club. Hij vermeldde nog dat de voetballer ook een flinke wond boven zijn oog had.

Verdonk zei na afloop van de wedstrijd dat hij net had gehoord dat het weer redelijk goed ging met zijn teamgenoot. "Het was heftig. Ik hoorde die botsing", zei hij bij ESPN. "Ik keek snel toen hij op de grond lag en dat zag er voor mijn gevoel niet goed uit, waardoor ik direct wegkeek. Ik hoopte dat het goed zou komen."

Opnieuw gestaakt

De wedstrijd werd hervat nadat Proper van het veld af was, maar dat was voor korte duur. Het spel werd al snel weer gestaakt vanwege een medisch incident op de tribune. De wedstrijd kon worden hervat en eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel.

Hart van Nederland/ANP