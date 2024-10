Wonderboyz met beperking houden voetbalstadions schoon: 'We horen ergens bij'

Het begon 5 jaar geleden met twee jongeren met een beperking, die als dagbesteding gingen schoonmaken en opruimen op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Inmiddels bestaan de Wonderboyz uit meer dan zeventig harde werkers, die ook de stadions van Ajax, FC Volendam en Telstar netjes houden. Van voetbaldirecteuren tot aan jeugdspelers, iedereen is blij met het werk en dinsdag vierden ze het 5-jarige bestaan met taart.

Okke is een van de Wonderboyz. Hij doet zijn taken met trots en plezier: "Ik moet dingen schoonmaken, zoals de vensterbankjes. Afval opprikken vind ik het leukste. En soms veeg ik het ballenhok." Is hij ook AZ-fan? "Eigenlijk niet."

"Plezier, gewoon lekker werken en we horen ergens bij", somt zijn collega Randy op. "Ik kan me hier ontwikkelen. Ik heb ook veel vrienden hier, dus ik heb het hier heel erg naar mijn zin."

Bekijk hoe Okke, Randy en hun collega's te werk gaan in de video boven dit artikel.