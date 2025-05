Willem II wil veldbestormers boete van 1000 euro geven

Willem II is niet blij met de fans die de zege na strafschoppen op FC Dordrecht op het speelveld vierden. "We begrijpen de opluchting en euforie na een lange periode zonder zege. Maar de strijd is nog niet gestreden. Er wachten nog twee cruciale wedstrijden", schrijft de club op de eigen website. De mensen die het veld op kwamen hangt een fikse boete boven het hoofd.

De Tilburgers boekten tegen FC Dordrecht de eerste zege (3-2) van dit kalenderjaar. De club plaatste zich na strafschoppen voor de finale van de play-offs voor promotie en degradatie. Telstar is donderdag en zondag de tegenstander.

Willem II wil de fans die het veld hebben betreden identificeren en een boete opleggen. "Wie het veld betreedt, belemmert onze spelers om het moment samen te vieren", stelt de Tilburgse club. "En die belemmert ook onze gasten uit Dordrecht om hun publiek te bedanken. Sommige reacties richting onze tegenstander waren ronduit onsportief en passen niet bij Willem II. Het betreden van het veld is niet toegestaan. Daar staat een straf van duizend euro op."

ANP