Vechtpartij op veld nadat Telstar wint van Den Bosch en finale play-offs bereikt

Telstar staat in de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Het elftal van trainer Anthony Correia won voor eigen publiek na verlenging van FC Den Bosch: 2-1. Danny Bakker maakte in de 109e minuut het winnende doelpunt. Het eerste duel in Brabant eindigde in 0-0. Vlak na het eindsignaal ontstond een grote vechtpartij op het veld tussen aanhangers van beide clubs.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat er rake klappen worden uitgedeeld en dat de politie moet ingrijpen:

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat supportersgroepen van beide clubs met elkaar op de vuist zijn gegaan. Meer informatie kan de politie op dit moment nog niet geven.

Tegenstander Telstar

Willem II of FC Dordrecht is donderdag en volgende week zondag de tegenstander van Telstar in de finale. Dordrecht verdedigt zaterdag in Tilburg een voorsprong van 2-1.

Telstar kwam in het seizoen 1977/1978 voor het laatst uit in de Eredivisie.

Hart van Nederland / ANP