Politie onderzoekt vechtpartij in stadion Telstar na wedstrijd tegen Den Bosch

De politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de ernstige ongeregeldheden in het stadion van Telstar, na de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Na afloop van de door Telstar gewonnen wedstrijd kwam het vrijdagavond op het veld tot vechtpartijen tussen fans van de clubs.

Supporters van de thuisploeg betraden het veld. "Waar het overgrote deel feestvierde na de gewonnen wedstrijd, ging een tiental supporters richting het uitvak. Vrijwel direct daarna betraden ook supporters van de uitploeg het veld en ontstond er een confrontatie tussen beide supportersgroepen. Dit ontaardde in vechtpartijen", beschrijft de politie.

Er vielen twee gewonden. Een van hen is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De ander hoefde geen medische behandeling. De politie assisteerde stewards van Telstar om de supportersgroepen van elkaar te scheiden. Er zijn op dat moment geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt de camerabeelden en sluit aanhoudingen niet uit.

Druk op politie

Volgens de politie had een groot deel van de verdachten een capuchon of andere gezichtsbedekking over het hoofd getrokken. De politie roept getuigen op zich te melden, maar ook verdachten die bij de ongeregeldheden betrokken waren.

De politiechef van de eenheid Noord-Holland Hamit Karakus keurt de gedragingen van de vechtende supporters ernstig af. "In onze maatschappij is geen ruimte voor geweld", zegt hij. "Gelukkig lijkt het aantal gewonden mee te vallen en ben ik blij dat onze collega's niet gewond zijn geraakt. Het optreden bij dit soort ongeregeldheden legt een grote druk op de politiecapaciteit."

Meerdere basisteams hielpen de orde te herstellen in het stadion. "Hierdoor konden deze collega's niet naar andere meldingen, aanwezig zijn in de wijk of aangiftes opnemen. Aspecten die ik erg belangrijk vind."