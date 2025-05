Telstar is 1 stunt verwijderd van Eredivisie, fans smeken om scherm op plein

Telstar speelt zondag haar wedstrijd van de eeuw: de finale van de play-offs tegen Willem II. De winnaar van het tweeluik mag komend jaar uitkomen in de Eredivisie. Voor Willem II is dat niet nieuw, maar voor de kleinste profclub van het land zou het voor het eerst sinds 1978 zijn. Maar waar moeten alle Telstar-fans die wedstrijd kijken?

Op het veld blijft het bescheiden: "We weten dat er veel moet gebeuren, maar ja, we gaan er even voor", zegt speler Nils Rossen vanuit een ijsbad. "Als het gebeurt, dan wordt het echt gekkenhuis." Trainer Anthony Correia blijft nuchter: "Het gaat gewoon om die wedstrijd zondag. Niet te veel dromen."

Oproep voor scherm

Buiten het veld leeft de wedstrijd ook enorm. De thuiswedstrijd in Velsen-Zuid eindigde donderdag in 2-2, nu wacht zondag een lastige uitwedstrijd. Maar lang niet alle fans passen in het uitvak, of kunnen de lange tocht naar Tilburg maken. Oer-fan Hans pleit voor een groot scherm in IJmuiden, zodat de thuisblijvers gezamenlijk in een mooie sfeer de wedstrijd kunnen beleven: "Dat we lekker met elkaar kunnen kijken, want het wordt volgens mij prachtig weer. Kindertjes voorop, grote mensen achterin. Nou, iedereen blij, en dan gaan we op naar het nieuwe seizoen."

Hij begrijpt niet waarom er nog geen actie wordt ondernomen: "Jongens, doe nu effe wat, weet je. Als morgen Extinction Rebellion aankondigt dat ze overmorgen bij de sluizen gaan staan, dan is er ook politie en hekken. En dan vraagt ook niemand wat het kost. Ik bedoel, dan gebeurt het gewoon. Nou, hier wordt iedereen blij van, dus doen we het gewoon effe."

Een woordvoerder van Telstar laat weten dat er geen plannen zijn voor een scherm bij het stadion. De gemeente Velsen vindt het niet de taak van de gemeente. "Daarnaast zien we dat veel cafes en verenigingen het al vertonen." Wel is de gemeente druk met de voorbereidingen op een eventuele huldiging.