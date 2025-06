Feest in IJmuiden: promotie Telstar wordt gevierd met heel veel tompoucen

Het is maandag groot feest voor fans van voetbalclub Telstar. De club won zondag knap de play-offfinale tegen Willem II met 3-1 in Tilburg, nadat de eerste wedstrijd donderdag in een 2-2-gelijkspel was geëindigd. Daarom worden de spelers maandagmiddag op Plein 1945 in IJmuiden gehuldigd voor hun promotie naar de Eredivisie.

Fans van de Noord-Hollandse club hebben er lang op moeten wachten, maar na 47 jaar keert Telstar eindelijk terug op het hoogste niveau. Dit betekent ook topdrukte bij Beeksma Banket. Daar zullen maandag de Telstar-tompoucen als warme broodjes over de toonbank vliegen. Deze unieke prestatie leeft volgens bakker Barry enorm in de gemeente.

"Telstar leeft enorm in IJmuiden. Ik wist niet dat we zoveel inwoners hadden, haha", vertelt Barry. "We maken nu iets heel bijzonders mee. Dat onze kleine club dit mee mag maken, is heel uniek." De bakker is maandagochtend een uur eerder begonnen om zich voor te bereiden op de tompouce-stormloop. "De hele ochtend gaat het druk worden", vertelt hij in bovenstaande video.

Supporter Hans Lammers kan het nog steeds niet geloven. "Ik ben er het hele seizoen bij geweest. Je weet het nooit. Heel uniek. Mijn kleinzoon vond het ook bizar. Het tweetal had dit jaar een seizoenskaart, dus ze zijn samen naar wedstrijden gegaan. "Volgend jaar staan we waarschijnlijk onderaan maar we hebben dan wel in dat seizoen gespeeld tegen PSV, Ajax etc. Dat is toch mooi?! Genieten."