Telstar stunt in Tilburg en promoveert naar Eredivisie na 3-1 zege

Telstar heeft zondagavond geschiedenis geschreven door met 3-1 te winnen van Willem II in Tilburg. De club uit Velsen-Zuid keert daarmee voor het eerst sinds 1978 terug op het hoogste niveau van Nederland.

In een kolkend Koning Willem II Stadion begon Telstar fel. Na zes minuten spelen opende Mees Kaandorp de score, gevolgd door een treffer van Youssef El Kachati in de twaalfde minuut. Willem II deed iets terug via een vrije trap van Rob Nizet in de zeventiende minuut, maar verder dan die ene treffer kwamen de Tilburgers niet.

Tweede van Kaandorp beslist promotiestrijd

Na rust bleef Telstar gevaarlijk en dat betaalde zich uit. Opnieuw was het Kaandorp die in de 58e minuut scoorde en daarmee het vonnis over Willem II voltrok. De thuisploeg probeerde nog wat terug te doen, maar kreeg geen grip op het vechtlustige Telstar.

Met deze overwinning keert Telstar na 47 jaar terug in de Eredivisie. Een prestatie van formaat voor de club die dit seizoen begon als outsider in de Keuken Kampioen Divisie.