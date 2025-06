Spelersbus Telstar warm onthaald door fans na stunt: 'Op naar Eredivisie!'

Een uitzinnige mensenmassa zorgde zondagavond en -nacht voor een zinderend tafereel bij het stadion van Telstar in Velsen-Zuid. Honderden supporters wachtten daar vol spanning op de terugkeer van de spelersbus, na de winst op Willem II die de club promotie naar de Eredivisie opleverde.

Rond 00.15 uur arriveerde de bus bij het 711 Stadion en brak er een feest los dat de club niet snel zal vergeten. Met fakkels, vuurwerk en luid gezang gaven de fans hun helden een warm welkom. Sommigen sloegen zelfs uit enthousiasme en emotie op de bus, waardoor die amper kon doorrijden.

Supporters zwaaiden met vlaggen en zongen uit volle borst mee met clubliederen, terwijl vuurwerk de lucht rood en wit kleurde. De sfeer was uitgelaten, maar bleef feestelijk. De politie hield toezicht, maar hoefde volgens omstanders nauwelijks in te grijpen. De bijeenkomst verliep zonder grote incidenten.

Huldiging

De spelers van Telstar worden maandagmiddag op Plein 1945 in IJmuiden gehuldigd voor hun promotie naar de Eredivisie. De club won zondag knap de play-offfinale tegen Willem II met 3-1 in Tilburg, nadat de eerste wedstrijd donderdag in een 2-2-gelijkspel was geëindigd. Fans van de Noord-Hollandse club hebben er lang op moeten wachten, maar na 47 jaar keert Telstar eindelijk terug op het hoogste niveau.