Telstar maandag gehuldigd in IJmuiden na promotie eredivisie

De spelers van Telstar worden maandag gehuldigd op Plein 1945 in IJmuiden voor hun promotie naar de Eredivisie. De club versloeg zondag Willem II in de play-offfinale met 3-1 in Tilburg, nadat het eerste duel donderdag in een 2-2-gelijkspel eindigde. Telstar keert daarmee, na 47 jaar in de Eerste Divisie, terug op het hoogste niveau.

De festiviteiten starten om 16.15 uur op een podium op het plein, dat vanaf 15.30 uur toegankelijk is voor publiek. Rond 16.45 uur spreken de trainer en de aanvoerder het publiek toe, gevolgd door een optreden van Jesse Prins. De huldiging eindigt om 17.25 uur.

Plein 1945 is maandag tussen 15.00 en 19.00 uur alleen te voet of per fiets bereikbaar, meldt de gemeente in een persbericht. Alle wegen rond het plein worden dan afgesloten voor autoverkeer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP