Klassieker tussen Feyenoord en Ajax verplaatst naar eind oktober

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is naar woensdag 30 oktober verplaatst. Beide clubs staan om 18.00 uur aan de aftrap in De Kuip.

Dit besluit is genomen door het competitiebestuur betaald voetbal, bestaande uit Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie), na overleg met de gemeente Rotterdam.

Verboden om politiestaking

Oorspronkelijk zouden Feyenoord en Ajax elkaar zondag vanaf 14.30 uur treffen. Maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de eerste topper van het nieuwe seizoen in de Eredivisie verboden. Een geplande politiestaking maakt het voor hem onmogelijk de veiligheid voor spelers en publiek rond het stadion te garanderen.

De KNVB had weinig mogelijkheden om de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax op korte termijn opnieuw in te plannen. Beide clubs komen ook Europees in actie, Feyenoord op dinsdag of woensdag in de Champions League en Ajax donderdag in de Europa League. Ajax speelt drie dagen na de uitwedstrijd in De Kuip alweer thuis tegen PSV. Feyenoord heeft op dezelfde dag een wedstrijd tegen AZ op het programma staan.

Honderden agenten nodig

De politie voerde eerder dit seizoen al actie voor een verbeterd vroegpensioen tijdens vier duels in de Eredivisie, die wel doorgingen. Bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax zijn supporters van de uitspelende club niet welkom.

Toch zijn honderden agenten nodig om tijdens de Klassieker de orde te handhaven. De afgelopen jaren moest de politie zowel in Amsterdam als in Rotterdam ingrijpen bij ernstige incidenten rond de beladen ontmoeting.

'Voetbal is hierbij geen partij'

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hebben afgelopen week uitgesproken het onterecht te vinden dat het voetbal opnieuw de dupe is van politieacties. "Het voetbal is hierbij geen partij, maar nu ligt de focus van deze acties wel op het voetbal. Voetbal wordt als middel gebruikt, wat veel zegt over de impact ervan. Maar daar is het voetbal natuurlijk niet voor bedoeld", meldden ze.

Feyenoord en Ajax hadden hun duel ook graag zondag gespeeld.