Feest in Deventer: Go Ahead Eagles trekt stad vol bij huldiging

Deventer kleurde woensdagavond rood-geel voor de feestelijke huldiging van Go Ahead Eagles. Duizenden fans stonden rijen dik langs de route om hun helden toe te juichen na de winst van de KNVB-beker. De spelers reden in een open bus door de stad, onder luid gejuich en geknal van vuurwerk.

Vooral in het centrum van Deventer was het een drukte van jewelste. Fakkels verlichtten de straten, terwijl supporters hun club toejuichten alsof het om een kampioenschap ging. De sfeer was uitbundig, en de fans stonden zo dicht op de bus dat ze de spelers letterlijk in de ogen konden kijken.

Tienduizend fans op de been

"Het was perfect. De spelers waren dichtbij, mensen konden handen schudden. Wat wil je nog meer", zegt een woordvoerder van de gemeente. De precieze opkomst is lastig te schatten, maar volgens de gemeente waren er zeker "veel meer dan 10.000" mensen op de been.

De huldiging verliep wel trager dan gepland. De stoet moest meerdere keren stoppen vanwege de drukte. "Maar ze waren voor het donker terug, dus alles liep uiteindelijk goed", aldus de woordvoerder.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Enkel opstootje

Op een enkele opstootje na bleef het feest volgens de gemeente ordelijk. Kort moest de bus even stilgezet worden, maar dat had geen grote gevolgen voor de rest van de tocht.

Voor Deventer en de fans van Go Ahead Eagles is het een dag geworden om nooit te vergeten: een zeldzame bekerwinst én een uitbundige huldiging midden in de stad.

ANP